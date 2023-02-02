Пожар в городке строителей в Севастополе ликвидирован: восемь погибших

При пожаре в строительных бытовках под Севастополем погибли восемь человек, двое пострадали. Сейчас пожар полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен, сообщили в МЧС.

Между тем, ГСУ СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"Предварительно установлено, что сегодня в третьем часу ночи в оперативные службы от очевидцев поступило сообщение о возгорании на улице Нефтяная посёлка Сахарная головка Балаклавского района строительного модуля, в котором проживало более 100 рабочих. Силами сотрудников МЧС пожар был локализован", - сообщили в СКР.

Известно, что жители городка строителей работали на прокладке участка трассы "Таврида", ведущего в Инкерман.