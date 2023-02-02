Сын Силуанова возглавил новый департамент в "Аэрофлоте"

Сына министра финансов Антона Силуанова назначили главой нового департамента регионального развития в "Аэрофлоте".

О назначении Алексея Силуанова сообщили РБК три источника в компании. Также об этом писала Baza.

Как стало известно СМИ, в должность Силуанов вступил 9 января. Ранее он работал в департаменте планирования и развития парка воздушных судов «Аэрофлота».

Baza отмечает, что назначение Силуанова совпало с выделением Минфином субсидий в 11,6 млрд Группе "Аэрофлот" на поддержку внутренних рейсов в новом сезоне.

Летом прошлого года Baza сообщала, что Алексея Силуанова допросили по делу о мошенничестве. Фигурантом дела стал его шеф - глава департамента планирования и развития парка воздушных судов "Аэрофлота" Михаил Минаев.

Минаева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Причиной стали контракты на поставку одиннадцати Airbus A350 общей стоимостью почти в $2,9 млрд. По версии следствия, контракты были заключены по завышенной цене.

По данным источников Baza в правоохранительных органах, следователи, допросив Алексея Силуанова, отпустили его. После задержания Минаева Силуанов-младший стал временно исполняющим обязанности своего начальника.