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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Второго полицейского, в чьей машине погиб задержанный тагильчанин, отправили в СИЗО

Сотрудника полиции Нижнего Тагила Павла Горшкова, подозреваемого в смерти задержанного им программиста Сергея Шамрина, отправили в СИЗО вслед за коллегой – лейтенантом Максимом Онучиновым. Меру пресечения вынес Дзержинский районный суд города.

В качестве свидетеля в зал суда пригласили маму Горшкова. По ее словам, сын всегда был домашним ребенком, жизнерадостным и готовым прийти на помощь. "Никогда я с ним проблем не знала, даже в армии никогда ни на что не жаловался", - добавила мать парня.

22-летнему сержанту дали 1 месяц и 27 дней ареста на время проведения расследования. Речь идет о ст. 286 УК "Превышение должностных полномочий".

Ранее сообщалось, что 29 января у отделения полиции №17 скончался задержанный: у него был сломан шейный позвонок. Якобы силовики затащили его в отсек для задержанных служебного "УАЗика" "вверх ногами" и повредили ему шею, а когда вытащили из автомобиля, он уже не дышал. После гибели уральца начальство полицейских заявило, что он отсидел за грабеж, но жена погибшего утверждает, что это было больше 20 лет назад. С тех пор он занимался ремонтом квартир, а недавно увлекся программированием, конструировал сайты и даже в составе команды айтишников хотел создать маркетплейс.

Сегодня в зале суда вдова также рассказала, что после трагедии ее стали преследовать.

"Избрание меры пресечения даже в виде содержания под стражей - это еще не подтверждение виновности сотрудников ППС полиции Нижнего Тагила, - заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Такая мера, как правило, избирается с целью максимально объективного расследования обстоятельств произошедшей той или иной криминальной истории. Этот случай не исключение. Развешивать ярлыки и делать однозначные выводы о виновности либо невиновности представителей патрульно-постовой службы, которые ежесуточно сталкиваются с дебоширами, скандалистами, рецидивистами и прочими нарушителями закона, пока, на мой взгляд, преждевременно. Во всем должны детально разобраться следственные органы и специалисты, которые проводят в настоящее время служебную проверку по факту произошедшего".

По его словам, до судебного разбирательства и на время следствия полицейских отстранят от исполнения служебных обязанностей.

"Позиция руководства гарнизона всегда была, есть и будет предельно конкретной и понятной: если установлена причастность сотрудника к какому-либо противоправному деянию, он ответит в установленном законодательством порядке. Принцип презумпции невиновности еще никто не отменял. Надо набраться терпения, отбросить эмоции и дождаться итогов расследования", - добавил полковник Горелых.

Напомним, ранее в свердловском ГУ МВД также рассказали свою версию случившегося.

Теги: Нижний Тагил, суд, полицейский, программист



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