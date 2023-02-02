Между Екатеринбургом и Челябинском пустили дополнительные "Орланы"

Свердловская железная дорога запускает дополнительные "Орланы" на маршрут "Екатеринбург - Челябинск". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, вторая пара поездов начала курсировать 1 февраля и теперь ежедневно будет перевозить пассажиров между городами.

Поезд № 7120/7122 Екатеринбург - Челябинск отправляется в 8.36 и прибывает в пункт назначения в 12.49. Обратно едет поезд № 7121/7119: отправление в 19.06, прибытие - в 23.10.

Напомним, что до этого из Екатеринбурга на "Орлане" можно было уехать только в 18.00, а из Челябинска только в 6.39. Теперь же частота курсирования на маршруте увеличилась до двух раз в день.

Уточнить расписание и приобрести билет можно как в пригородных кассах, так и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".