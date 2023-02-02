СМИ: США могут разрешить союзникам передать Киеву F-16, но сами вряд ли будут это делать

США могут разрешить другим странам передать Украине F-16, однако сами вряд ли будут это делать, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, на высоком уровне обсуждения вопроса о передаче Киеву истребителей F-16 пока не велись.

31 января президент США Джо Байден исключил отправку истребителей F-16 на Украину. На вопрос журналистов предоставят ли США Украине самолеты F-16, Байден просто ответил: "Нет".

F-16 производит компания Lockheed Martin, крупнейший оборонный подрядчик США. Правительство США согласовывает продажу и передачу третьим странам любых истребителей американского производства.