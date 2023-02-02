В Челябинской области осудили командира части, заставившего призывников работать на его стройке

В Челябинской области командира одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к штрафу в размере 40 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

В январе прошлого года он неоднократно приказывал подчиненным военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выезжать к нему на арендованный земельный участок для производства безвозмездных строительных работ. При этом он не обеспечил срочников необходимыми средствами индивидуальной защиты и питанием.

"Своими действиями Б. подорвал авторитет Министерства обороны РФ, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", - отметили в суде.

Обвиняемый вину признал и заявил ходатайство о прекращение в отношении него уголовного дела в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.