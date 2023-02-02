02 Февраля 2023
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Спорт За рубежом
Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Новый глава Олимпийского комитета США выступил за участие спортсменов из РФ в Олимпиаде

Новый лидер Олимпийского и Паралимпийского комитетов США (USOPC) Джин Сайкс, сменивший на этом посту Сюзанну Лайонс, также выступил за возможность участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом. При этом он настаивает на сохранении действующих санкций в отношении РФ, передает AP.

Издание сообщает, что на прошлой неделе Сайкс разослал спортсменам и другим заинтересованным сторонам в США письмо, в котором комментирует инициативы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к Олимпийским играм россиян и белорусов. 

"Мы выслушали многих спортсменов в США, мы приветствуем желание соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира, но только если при этом будет обеспечено безопасное и честное состязание", - пишет Сайкс.

USOPC участвовал в декабрьских встречах, на которых МОК впервые изложил идею участия россиян под нейтральным флагом. МОК подчеркнул, что не хочет, чтобы россиян наказывали просто за то, откуда они, но и не хочет, чтобы спортсмены, поддержавшие вооруженный конфликт, были включены в список участников.

Предыдущий руководитель американского олимпийского комитета Лайонс подписала план МОК, хотя и выразила скептицизм по поводу того, как МОК сможет определить – кто из сотен российских спортсменов выступал за и против вооруженного конфликта. 

Теги: джин сайкс, олимпийский комитет сша, олимпиада, мок



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