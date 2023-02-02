Зеленский призвал спасти Саакашвили и осудил власти Грузии

Владимир Зеленский написал, что "сейчас медленно убивают гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили".

"Позорен даже сам факт, что до сих пор приходится бороться против такой попытки де-факто публичной казни человека в Европе в XXI веке!" - осудил власти Грузии Зеленский, который призвал мир спасти жизнь Саакашвилли.

Его твит прокомментировал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Он заявил, что эти обвинения оскорбительны, а подобные заявления высокопоставленных лиц должны быть доказательны. Грузинские власти не лезут в украинскую политику и ожидают того же от Киева.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он обвиняется по ряду уголовных дел. Саакашвили неоднократно объявлял голодовку. Недавно врачи заявили, что его здоровье ухудшается. Его переводят в реанимацию в критическом состоянии, сообщил член основанной им оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе. Вчера Саакашвили заявил, что его сердце "должно быть похоронено в Киеве", так как "оно принадлежит Украине".

Саакашвили около года возглавлял Одесскую область, затем был уволен и даже лишен гражданства. В котором его восстановил уже Зеленский.

Нахождение Саакашвили в тюрьме раскритиковал британский журнал The Economist, которому не нравится дрейф Тбилиси в сторону Москвы. Статья так и называется: "Грузия дрейфует в орбиту Кремля". Основных претензий две: Грузия отказывается присоединяться к западным санкциям против России и не спешит выполнят западные требования для получения статуса кандидата в ЕС.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили отбудет в тюрьме весь срок.