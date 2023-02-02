02 Февраля 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: REUTERS

Зеленский призвал спасти Саакашвили и осудил власти Грузии

Владимир Зеленский написал, что "сейчас медленно убивают гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили".
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"Позорен даже сам факт, что до сих пор приходится бороться против такой попытки де-факто публичной казни человека в Европе в XXI веке!" - осудил власти Грузии Зеленский, который призвал мир спасти жизнь Саакашвилли.

Его твит прокомментировал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Он заявил, что эти обвинения оскорбительны, а подобные заявления высокопоставленных лиц должны быть доказательны. Грузинские власти не лезут в украинскую политику и ожидают того же от Киева.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он обвиняется по ряду уголовных дел. Саакашвили неоднократно объявлял голодовку. Недавно врачи заявили, что его здоровье ухудшается. Его переводят в реанимацию в критическом состоянии, сообщил член основанной им оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе. Вчера Саакашвили заявил, что его сердце "должно быть похоронено в Киеве", так как "оно принадлежит Украине".

Саакашвили около года возглавлял Одесскую область, затем был уволен и даже лишен гражданства. В котором его восстановил уже Зеленский.

Нахождение Саакашвили в тюрьме раскритиковал британский журнал The Economist, которому не нравится дрейф Тбилиси в сторону Москвы. Статья так и называется: "Грузия дрейфует в орбиту Кремля". Основных претензий две: Грузия отказывается присоединяться к западным санкциям против России и не спешит выполнят западные требования для получения статуса кандидата в ЕС.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили отбудет в тюрьме весь срок.

Теги: Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили, грузия



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