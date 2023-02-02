Полсотни семей из ветхих домов в Лянторе получат ключи от новых квартир

Власти Сургутского района продолжают работу по переселению людей из аварийных домов. В начале года был сдан в эксплуатацию дом в Угуте. Накануне ключи от новых квартир получили жители Лянтора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Новостройка расположена по адресу микрорайон №1, дом 16/1. В доме восемь этажей и два подъезда. Ключи новоселам в Лянторе вручил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он сообщил, что заселиться в новый дом могут не только жители Лянтора, но и всей Лянторской "агломерации": жители Лямино и Сытомино, поселок Горный.

На вопрос журналистов - как удалось столь оперативно в начале года решать вопросы переселения - Андрей Трубецкой сказал: "Конечно, это задел работы в прошлом году. Но определенный оптимизм есть, что и в этом году планы выполним".

Заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова пояснила, что в доме 62 квартиры, 53 были выкуплены для очередников программы по расселению аварийного жилищного фонда. На покупку жилья в этой новостройке администрация Сургутского района выделила 208 млн рублей.

"В этом доме практически все квартиры были выкуплены под наши жилищные программы. В этом году нам доведено именно на переселение из аварийного жилья 180 млн. Это окружные средства, соответственно, наша доля софинансирования - 11%, плюс денежные средства, доведенные по программе переселения из фенольного жилья. Это 321 млн из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Соответственно, из этих средств уже планируем приобретение. Собираем заявки с наших поселений по поводу выкупной цены и предоставления жилья, планируем в феврале объявить первый аукцион. На сегодня введенные дома есть в Угуте и в Белом Яре", - прокомментировала Юлия Маркова.

Потребность переселения из аварийных домов пока сохраняется - в Лянторе находится 126 аварийных домов, 52 фенольных.

"В этом же доме первую секцию выкупали в начале прошлого года, порядка 60 квартир. К июню сдадут еще одну секцию, поэтому порядка 120 квартир на Лянтор у нас в планах выкупить, чтобы переселить людей из аварийного жилья. Быстро сработали в этом году, потому что был задел по новостройкам с прошлого года. В прошлом году ввели 90 тыс. кв. м. жилья, план перевыполнили в полтора раза. Определенный оптимизм внушает, что и в этом году его перевыполним. Заявку в округ направили на получение финансирования", - поделился планами глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Пенсионерка Галина Павлова сообщила, что проживала в городе Лянтор 41 год. Жила в доме 1982 года. В старом доме ей нравилась планировка, ну, а новое жилье оказалось качественным.

"Я ожидала худший вариант. Но я довольна работой строителей. Обои хорошие, потолки, линолеум хороший по всему дому. Мебель новая здесь будет. Особенно понравился шикарный балкон - лоджия. Цветы тут будут по всей лоджии. Старый дом, скорее всего, под снос пойдет. И микрорайон надо новый выстраивать, что-то новое, что-то красивое", - прокомментировала пенсионерка.