В Тюмени экс-следователю дали девять лет за "пьяное" ДТП с тремя погибшими

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени огласил приговор в отношении бывшего майора тюменского управления СК Павла Шадрина, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Шадрина признали виновным в нарушении правил дорожного движения, при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда, Шадрин ближайшие девять лет проведет в колонии общего режима. Также бывший следователь лишен специального звания "Майор юстиции" и права управлять транспортом на два года и 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года Шадрин в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем автомобиля БМВ. На путепроводе ул. Федюнинского в Тюмени сбил двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Свою вину бывший следователь признал. Во время последнего слова подсудимый попросил прощения.

"Не проходит и дня, чтобы я не жалел о совершенном преступлении. Людей погибших уже не вернуть, словами здесь не поможешь. Но каждый человек должен отвечать за свои поступки и действия по закону. Прошу прощения у всех, кому причинен какой-либо вред или ущерб", — заявил Шадрин.