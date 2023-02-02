Уйти в декрет вместо жены готовы 43% российских мужчин, - SuperJob

43% российских мужчин, состоящих в браке, ушли бы в отпуск по уходу за ребенком вместо своей жены, показал опрос портала SuperJob.

Так, 27% респондентов однозначно согласились бы на это, еще 16% — с высокой долей вероятности.

При этом большинство мужчин не представляет себя в роли отца-декретника. 34% ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Еще 23% скорее исключают такую возможность.

Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада.

Напомним, право уходить в отпуск по уходу за новорожденным появилось у российских мужчин в 2007 году.