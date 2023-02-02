02 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Казахстан закрывает торговое представительство в России

Казахстан решил закрыть торговое представительство в России. Проект соответствующего постановления правительства республики был обнародован накануне.

Формально до 15 февраля еще продлится общественное, но в пояснительной записке говорится, что это поручение премьер-министра Казахстана от 24 января с.г. Закрытие торгпредства объясняется "оптимизацией работы государственных органов" и "высоким уровнем взаимодействия с Российской Федерацией". Для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы, и высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах.

Власти Казахстана считают, что это решение не означает денонсацию межправительственного Соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на работу торгового представительства России в Казахстане, а также на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Казахстан маневрирует, желая сохранить связи с Западом. Это было еще до начала СВО. 

Теги: Казахстан



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