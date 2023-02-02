02 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области общественники раскритиковали качество ремонта дома культуры за 30 млн рублей

Жители Троицка пожаловались на качество ремонта дома культуры Луначарского в Троицке за 30 млн рублей. Общественники требуют обязать подрядчика исправить нарушения в рамках гарантийный обязательств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

После жалоб горожан активисты ОНФ проверили ремонт здания. Они установили, что плитка частично отпала, облицовочный материал скользкий и травмоопасный, отсутствуют пандусы для маломобильного населения, на колоннах трещины, пол и двери измазаны раствором цемента, а вокруг здания лежат огромные кучи мусора.

Общественники обратились в мэрию города с требованием обязать подрядчика исправить нарушения в рамках гарантийных обязательств.

Теги: дом культуры, ремонт,



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