В Челябинской области общественники раскритиковали качество ремонта дома культуры за 30 млн рублей

Жители Троицка пожаловались на качество ремонта дома культуры Луначарского в Троицке за 30 млн рублей. Общественники требуют обязать подрядчика исправить нарушения в рамках гарантийный обязательств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

После жалоб горожан активисты ОНФ проверили ремонт здания. Они установили, что плитка частично отпала, облицовочный материал скользкий и травмоопасный, отсутствуют пандусы для маломобильного населения, на колоннах трещины, пол и двери измазаны раствором цемента, а вокруг здания лежат огромные кучи мусора.

Общественники обратились в мэрию города с требованием обязать подрядчика исправить нарушения в рамках гарантийных обязательств.