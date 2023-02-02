Системообразующие предприятия Чувашии работают стабильно

Количество системообразующих предприятий за 2022 год в Чувашии увеличилось более чем на треть, на данный момент таковых 111. Такие данные прозвучали накануне в ходе совместного заседания президиума штаба по поддержке устойчивости экономики республики в условиях санкционного давления и регионального оперативного штаба, которое провел глава Чувашской Республики Олег Николаев.

На заседании рассматривали вопрос о работе системообразующих организаций экономики региона, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Олег Николаев отметил, что в настоящее время в перечень системообразующих организаций экономики Чувашии включены 111 системообразующих организаций. В 2022 году количество таких организаций увеличилось более чем на треть. В перечень были включены дополнительно 35 организаций. Среднесписочная численность работников в целом по всем организациям составляет свыше 51 тысяча человек, а объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил свыше 183 млрд рублей.

Вице-премьер правительства республики Дмитрий Краснов сообщил, что мониторинг деятельности этих предприятий осуществляется на основе заключенных соглашений об информационном взаимодействии между кабмином Чувашской Республики, администрацией муниципального или городского округа и самими организациями. Оцениваются показатели производственной деятельности, инвестиционной активности, финансово-экономические и социальные показатели. Все они отражаются в системе объединенных государственных информационных ресурсов «Мониторинг - аналитика - прогноз».

«На основании такой аналитики правительство республики может предложить системообразующим организациям эффективные и действенные меры поддержки для реализации планов их развития. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а, самое главное, поддержке граждан, обеспечению их занятости», - резюмировал глава Чувашии Олег Николаев.