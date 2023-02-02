"Атомстройкомплекс" показал проект моста через Исеть на Уктусе

Компания "Атомстройкомплекс" заключила муниципальный контракт и выступит генеральным подрядчиком по строительству участка улицы Водоемной, а также пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, все работы планируется завершить до конца года. Новая улица и мост появятся в непосредственной близости от жилого комплекса "Просторы", который возводит "Атомстройкомплекс". Чтобы обеспечить растущий район необходимой инфраструктурой, застройщик за свой счет разработал проект, получил положительное заключение государственной экспертизы и передал документацию в администрацию города. Это позволило ускорить включение работ в муниципальную программу, получить финансирование и провести тендер.

"Работы по проекту разбиты на три этапа. Контрактом предусмотрена реализация первого этапа работ – строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка улицы Водоемной от съезда до нового пешеходного моста через реку, самого моста, а также выполнение части работ по строительству очистных сооружений, благоустройство территории – озеленение, установка малых архитектурных форм, организация освещения улицы", - рассказали в пресс-службе.

"Атомстройкомплекс" системно участвует в развитии городской инфраструктуры – проектирует и строит в Екатеринбурге новые улицы, детские сады, школы, медицинские и культурные учреждения. Компания выступает партнером власти в реализации государственных программ по формированию комфортной городской среды, регулярно берет на себя разработку проектной документации, необходимой для включения нужных городу объектов в заявки на бюджетирование.

В прошлом году началось строительство первой в Екатеринбурге школы в рамках государственно-частного партнерства – этот механизм может ускорить строительство социальной инфраструктуры. Глава компании, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев на площадке СОСПП курирует экспертное обсуждение программы по строительству сроком на 5-10 лет, формирование которой позволит эффективно планировать строительство инфраструктуры в Екатеринбурге, определять источники финансирования и системно привлекать к ее реализации крупных застройщиков.