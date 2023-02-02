02 Февраля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Киев вряд ли сможет отвоевать Крым в ближайшем будущем - Пентагон

Киев вряд ли сможет отвоевать Крым в ближайшем будущем, считают в Минобороны США. Секретный брифинг, на котором было высказано это мнение, прошел перед заседанием комитета Конгресса по обороне, пишет Politico.

Аргументы в поддержку этого тезиса издание не приводит, но сообщает, что Пентагон уверен в своей оценке: Украина не имеет возможности вытеснить Россию с полуострова.

Официально прокомментировать эту информацию представитель Пентагона отказался.

Ранее с похожей оценкой выступил генерал Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов армии США. "Это не значит, что этого (возвращения Крыма Украиной) не может быть. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно", - заявил военачальник. Источник в Киеве заявил, что администрация Зеленского была в ярости после таких замечаний Милли. Также украинские военные не раз заявляли, что разведданные США об их возможностях часто оказывались недостоверными.

Теги: киев, крым, украина, пентагон, оценка



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