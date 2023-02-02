02 Февраля 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Ямале школу оштрафовали за травму ученика во время игры в баскетбол

В Мужевской средней образовательной школы имени Архангельского ученик получил травмы во время игры в баскетбол, сообщили Накануне.RU в прес-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инцидент произошел 13 декабря.

"Ученик, находясь в спортзале школы на уроке физической культуры, во время игры в баскетбол получил телесные повреждения в виде закрытого перелома основной фаланги пятого пальца с угловым смещением, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении.

По версии надзорного ведомства, причиной травмирования ребенка стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны руководства образовательного учреждения, не обеспечившего контроль за безопасностью обучающегося во время образовательного процесса. Прокурор района внес представление, а также в отношении директора школы возбудил административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

По результатам рассмотрения представления виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Судом руководство школы привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Теги: баскетбол, школа, травма, ученик



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