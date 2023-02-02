Судьба пяти рабочих остается неизвестной после пожара в Севастополе

Судьба пятерых человек остается неизвестной после пожара в бытовках под Севастополем. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

ЧП произошло в двухъярусном строительном городке в Балаклавском районе. Известно, что горели бытовки строителей трассы "Таврида" (сейчас идет строительство участка до Инкермана).

По последним данным, погибли семь человек, еще два человека пострадали. По данным СК, в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих. Спасатели ведут разбор завалов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).