02 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области "Ростелеком" обязали вернуть 20,5 млн рублей за неоказанные услуги

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал "Ростелеком" вернуть заказчику 20,5 млн рублей за неоказанные услуги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Между компанией и ОГКУ "Центр обработки вызовов системы 112-Безопасный регион" был заключен контракт на аренду с правом последующего выкупа комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Однако по решению суда контракт был признан недействительным. Суд обязал компанию вернуть заказчику финансовые средства, оплаченные им за два месяца аренды при отсутствии переданного комплекса и полного пакета документов.

Ранее УФАС установило, что заказчик создал преимущественные условия "Ростелекому" при его участии в аукционе по комплексу фиксации ПДД. Компания заранее получила информацию о предстоящей закупке. Цена контракта составила 317,6 млн рублей.

В документации отсутствовал объем услуг связи, а описание объекта закупки предусматривало условия, соответствующие комплексам "Ростелекома". Кроме того, у компании не было всего комплекса на дату заключения контракта для передачи в аренду заказчику.

Теги: Ростелеком, суд, УФАС,



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