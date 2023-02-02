Супруга программиста, скончавшегося в полицейском УАЗике, рассказала о преследованиях

Супруга Сергея Шамрина, скончавшегося в полицейском "УАЗике", рассказала, что подвергается преследованиям. Об этом сообщает 66.RU из здания суда, где сегодня сотрудникам полиции, задержавшим Шамрина, определят меру пресечения.

"Главное, чтобы им максималку дали. Пусть судья решает и Божий суд. Начались какие-то преследования. Я боюсь за жизнь ребенка. Меня уже каждый ДПС-ник останавливает", - отметила Юлия.

Она также рассказала и о том, как именно грузили в машину ее мужа. Врачи диагностировали у покойного перелом шейного позвонка.

"Они там были все втроем (двое полицейских и водитель "УАЗика"), это просто был дурдом. Они просто сразу ему ее свернули. Они его под углом 45° в стык стенки и пола, с усилием. И наверх туловище, и ноги туда же сложили. У него сорок шестой размер обуви был, они туда их раз - под потолок запихали. Потом дверь захлопнули. Я потребовала, чтобы хотя бы данные мои записали, куда везут", - рассказала Юлия.

Ранее сообщалось, что 29 января у отделения полиции №17 скончался задержанный: у него был сломан шейный позвонок. Якобы силовики затащили его в отсек для задержанных служебного "УАЗика" "вверх ногами" и повредили ему шею, а когда вытащили из автомобиля, он уже не дышал. После гибели уральца начальство полицейских заявило, что он отсидел за грабеж, но жена погибшего утверждает, что это было больше 20 лет назад. С тех пор он занимался ремонтом квартир, а недавно увлекся программированием, конструировал сайты и даже в составе команды айтишников хотел создать маркетплейс.