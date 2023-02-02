Солдат ЧВК "Вагнер" из Новоуральска погиб во время СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один житель Новоуральска Денис Руденко. Об этом в своих социальных сетях написал глава города Вячеслав Тюменцев.

"Город простился с Денисом Юрьевичем Руденко, военнослужащим ЧВК "Вагнер". Искренние соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Вечная память герою", - пишет градоначальник.

Денис Руденко погиб 15 декабря в Артемовске.

Напомним, в конце прошлого месяца состоялось прощание с другим жителем Новоуральска Олегом Лариным, который погиб в зоне СВО. Он также состоял в ЧВК "Вагнер".