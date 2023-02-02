Екатеринбургский МУП "Водоканал" заплатил штрафы на 20,6 млн рублей

Екатеринбургский МУП "Водоканал" выплатил деньги по двум штрафам, назначенным Свердловским УФАС.

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Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, штрафы были назначены по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ (Злоупотребление доминирующим положением). Выплаченная сумма превысила 20 млн рублей.

Об одном деле рассказывали совсем недавно: "Водоканал" уклонялся от заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения с ООО "Лента" в БЦ Clever Park. В итоге МУП оштрафовали более чем на 37 млн рублей, но для оплаты дали рассрочку. По данным УФАС, сумма платежа в январе составила 12,3 млн рублей.

Также "Водоканал" заплатил штраф в 8,3 млн рублей за отказ от исполнения договоров водоснабжения и водоотведения объектов промплощадки на улице Фронтовых бригад, 18 в Екатеринбурге.

"Свердловское УФАС России не могло допустить прекращения водоснабжения предприятий, расположенных на промышленной площадке. Ведь в этом случае компании будут вынуждены остановить предпринимательскую деятельность, а это серьезный удар и для их экономической стабильности, и для экономики региона", - заявили в ведомстве.

После выданного предписания МУП аннулировало все направленные абонентам письма о невозможности оказания услуг и продолжило водоснабжение и водоотведение по условиям заключенных договоров.