Екатеринбургский МУП "Водоканал" заплатил штрафы на 20,6 млн рублей

02 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Екатеринбургский МУП "Водоканал" заплатил штрафы на 20,6 млн рублей

Екатеринбургский МУП "Водоканал" выплатил деньги по двум штрафам, назначенным Свердловским УФАС.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, штрафы были назначены по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ (Злоупотребление доминирующим положением). Выплаченная сумма превысила 20 млн рублей.

Об одном деле рассказывали совсем недавно: "Водоканал" уклонялся от заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения с ООО "Лента" в БЦ Clever Park. В итоге МУП оштрафовали более чем на 37 млн рублей, но для оплаты дали рассрочку. По данным УФАС, сумма платежа в январе составила 12,3 млн рублей.

Также "Водоканал" заплатил штраф в 8,3 млн рублей за отказ от исполнения договоров водоснабжения и водоотведения объектов промплощадки на улице Фронтовых бригад, 18 в Екатеринбурге.

"Свердловское УФАС России не могло допустить прекращения водоснабжения предприятий, расположенных на промышленной площадке. Ведь в этом случае компании будут вынуждены остановить предпринимательскую деятельность, а это серьезный удар и для их экономической стабильности, и для экономики региона", - заявили в ведомстве.

После выданного предписания МУП аннулировало все направленные абонентам письма о невозможности оказания услуг и продолжило водоснабжение и водоотведение по условиям заключенных договоров.

Теги: УФАС, Водоканал, дела, штрафы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2023 10:08 Мск Свердловское УФАС оштрафовало "Водоканал" на 37 миллионов за отказ сотрудничать с "Лентой"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети