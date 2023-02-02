Итоги реализации нацпроектов в Астраханской области в 2022 году - Игорь Бабушкин принял жесткие кадровые решения

Накануне на еженедельном совещании под председательством главы Астраханской области Игоря Бабушкина прозвучал доклад о результатах работы правительства региона по исполнению нацпроектов. По результатам обсуждения губернатор принял жесткие кадровые решения - от должности освобожден и.о. министра строительства и ЖКХ, объявлены выговоры двум зампредам и двум министрам, сообщает пресс-служба администрации региона.

Министр госуправления, информационных технологий и связи региона Алексей Набутовский доложил, что в 2022 году в области шла работа по 48 региональным проектам в рамках 11 национальных. Заключено более 1800 контрактов и договоров на сумму около 16 млрд рублей. Министр отметил, что за весь период реализации национальных проектов 2022 год показал наибольшую эффективность в части как абсолютных объёмов выделенных средств, так и их фактического освоения.

100-процентного исполнения показателей удалось добиться по нацпроектам «Безопасные качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда». Наиболее низкий показатель у НП «Жилье и городская среда» – 75%.

В 2022 году в регионе в рамках нацпроектов построили почти 85 км новых дорог и три моста, провели первый этап рекультивировации старой свалки в Ахтубинске, расчистили 60 км водных русел, ввели в эксплуатацию четыре детских сада, три ФАПа, четыре врачебных амбулатории, открыли 23 образовательных центра «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» на базе технического лицея, 12 современных мастерских в колледжах, ликвидировали 22 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Фактическое исполнение федерального бюджета национальных проектов в целом составило 99,1% против 93% 2021 года. Тем не менее, губернатор подчеркнул, что результат исполнения многих национальных проектов – предмет глубокого анализа и разбора. Основные проблемы выявлены на объектах капитального строительства.

В связи с этим глава региона принял решение провести кадровые замены в кабинете министров. С 1 февраля 2023 года с должности исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ освобожден Сергей Трушкин. На его место назначен бывший заместитель генерального директора концерна «Крост» по капитальному строительству Денис Капралов.

Вынесены замечания и выговоры за недостижение показателей по реализации национальных проектов «Демография», Образование», «Культура», «Жилье и городская среда» вынесены заместителям председателя правительства Михаилу Богомолову, Инессе Гориной, министрам Егору Угарову и Ольге Прокофьевой.