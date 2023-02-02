Итоги реализации нацпроектов в Астраханской области в 2022 году - Игорь Бабушкин принял жесткие кадровые решения

02 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Итоги реализации нацпроектов в Астраханской области в 2022 году - Игорь Бабушкин принял жесткие кадровые решения

Накануне на еженедельном совещании под председательством главы Астраханской области Игоря Бабушкина прозвучал доклад о результатах работы правительства региона по исполнению нацпроектов. По результатам обсуждения губернатор принял жесткие кадровые решения - от должности освобожден и.о. министра строительства и ЖКХ, объявлены выговоры двум зампредам и двум министрам, сообщает пресс-служба администрации региона.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Министр госуправления, информационных технологий и связи региона Алексей Набутовский доложил, что в 2022 году в области шла работа по 48 региональным проектам в рамках 11 национальных. Заключено более 1800 контрактов и договоров на сумму около 16 млрд рублей. Министр отметил, что за весь период реализации национальных проектов 2022 год показал наибольшую эффективность в части как абсолютных объёмов выделенных средств, так и их фактического освоения.

заседание, игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

100-процентного исполнения показателей удалось добиться по нацпроектам «Безопасные качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда». Наиболее низкий показатель у НП «Жилье и городская среда» – 75%.

В 2022 году в регионе в рамках нацпроектов построили почти 85 км новых дорог и три моста, провели первый этап рекультивировации старой свалки в Ахтубинске, расчистили 60 км водных русел, ввели в эксплуатацию четыре детских сада, три ФАПа, четыре врачебных амбулатории, открыли 23 образовательных центра «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» на базе технического лицея, 12 современных мастерских в колледжах, ликвидировали 22 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Фактическое исполнение федерального бюджета национальных проектов в целом составило 99,1% против 93% 2021 года. Тем не менее, губернатор подчеркнул, что результат исполнения многих национальных проектов – предмет глубокого анализа и разбора. Основные проблемы выявлены на объектах капитального строительства.

В связи с этим глава региона принял решение провести кадровые замены в кабинете министров. С 1 февраля 2023 года с должности исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ освобожден Сергей Трушкин. На его место назначен бывший заместитель генерального директора концерна «Крост» по капитальному строительству Денис Капралов.

Вынесены замечания и выговоры за недостижение показателей по реализации национальных проектов «Демография», Образование», «Культура», «Жилье и городская среда» вынесены заместителям председателя правительства Михаилу Богомолову, Инессе Гориной, министрам Егору Угарову и Ольге Прокофьевой.

Теги: нацпроекты, игорь бабушкин, кадровые решения, капитальное строительство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети