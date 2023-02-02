Заседание по уголовному делу второго поджигателя военкомата в Нижневартовске перенесли

Заседание по уголовному делу второго поджигателя военкомата в Нижневартовске Василия Гаврилишина перенесли на 10 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы Центрального окружного военного суда, причиной переноса стала болезнь адвоката обвиняемого.

Напомним, ранее был вынесен приговор Владиславу Борисенко. Он получил 12 лет колонии строгого режима. Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, последующие - в колонии строгого режима. Кроме того, Борисенко заплатит штраф в 6 тыс. руб. за кражу джемпера из торгового центра в Нижневартовске.

Это первый в стране приговор по статье "Теракт" за поджог военкомата.

Напомним, по делу проходили Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. По версии следствия, в ночь на 4 мая 2022 г. они бросили в тамбур здания военкомата, предположительно, две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный снаряд с зажигательной смесью. В конце декабря 2022 г. дело переквалифицировали в теракт.