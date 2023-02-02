02 Февраля 2023
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Политика Украина
Фото: пресс-служба Пермского края

С начала СВО Украину покинули более 8 миллионов беженцев

С начала специальной военной операции РФ на Украине в страны Европы и саму Россию прибыли в общей сложности 8,04 млн беженцев, это данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего беженцев приняла Россия – более 2,85 млн человек. В Польшу уехали 1,56 млн, в Германию – 1 млн, также беженцы из Украины переместились в Чехию, Италию, Испанию, Великобританию, Болгарию, Францию, Румынию, Молдавию и Словакию.

В остальных государствах, куда поехали беженцы, их число не превышает пока 100 тыс.

В управлении также посчитали, что в целом после 24 февраля 2022 года из Украины выехали в соседние страны более 18,1 млн человек, при этом 9,9 млн из них потом въехали обратно.

Теги: беженцы, украина, сво



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