Депутаты медфракции Екатеринбурга навестили раненных солдат в госпитале

Члены медфракции Екатеринбурга Алексей Вихарев и Александр Колесников приехали в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО, чтобы навестить раненных в ходе СВО солдат и привезти медикам необходимое оборудование. Депутаты также передали пациентам специальные смеси и пироги.

Глава медицинской фракции Вихарев ранее уже бывал в госпитале, а потому ориентировался на пожелания местных медиков. Теперь в медучреждении шесть лабораторных счетчиков и медицинский микроскоп, что позволит медикам еще быстрее исследовать кровь. А привезенное специальное питание поможет индивидуально подходить к организации лечения каждого из тяжелобольных пациентов.

"Нашим парням, как и врачам важно чувствовать нашу поддержку. Неважно на передовой они или проходят лечение в госпитале. Мы, депутаты медфракции, делаем все, что в наших силах, чтобы у бойцов и медиков было все самое необходимое. Это и боевой дух поднимает, и общее позитивное настроение создает", – рассказал Вихарев.

Помимо общения с врачами, депутаты также прошлись и по отделениям, где познакомились с военными, узнали об их самочувствии и последних новостях на передовой.

"Считаю необходимым оказывать всестороннюю помощь нашим мобилизованным ребятам. В госпитале мы увидели, что у раненых солдат есть все необходимое для лечения, созданы хорошие условия для выздоровления. Дополнительная помощь лишней не будет. Рад, если наше внимание поможет им быстрее поправиться",– пояснил депутат Колесников.

Приятным подарком для пациентов стало 14 кг пирогов, которые уже по традиции привозят члены медфракции. Депутаты утверждают, что такое угощение напоминает солдатам о доме.

Напомним, последний раз глава фракции Вихарев приезжал в госпиталь в ноябре. Тогда он вместе с пирогами привез пациентам боксы для хранения еды, несколько профессиональных машинок для стрижки, а также передал от жителей коробку постельного белья, бинты и антисептики.