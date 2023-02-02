В управлении государственного стройнадзора Челябинской области назначили трех заместителей начальника

Добавим, что главное управление государственного строительного надзора было создано в августе прошлого года.

Губернатор Алексей Текслер назначил первого замначальника и двух заместителей начальника главного управления государственного строительного надзора Челябинской области. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .





