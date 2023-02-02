В управлении государственного стройнадзора Челябинской области назначили трех заместителей начальника
Губернатор Алексей Текслер назначил первого замначальника и двух заместителей начальника главного управления государственного строительного надзора Челябинской области. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Первым заместителем начальника главного управления назначен Алексей Брюханов. Заместителями начальника главного управления государственного строительного надзора стали Алексей Власов и Евгений Кучин.
Добавим, что главное управление государственного строительного надзора было создано в августе прошлого года.