У Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге появился логотип

Представлен логотип Международного фестиваля университетского спорта, который этим летом пройдет в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как пояснил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов, четыре разноцветные буквы, которые отражают характер места проведения соревнований, являются основой логотипа. Прямые линии – узнаваемая черта уральского конструктивизма, а композиция из геометрических фигур задает ритм и создает стилистическое единство. В цветах отражено разнообразие природы региона: леса и озера, реки и горы, поля и равнины.

Палитра ассоциируется с Уралом, его цветами и красками – оранжевым, зеленым, синим, красным. По задумке авторов, логотип отражает не только образы региона, но и многообразие фестиваля, его спортивную и культурную составляющие.

Напомним, соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта. Изначально в Екатеринбурге должна была состояться Всемирная летняя Универсиада. Однако в апреле прошлого года в Международной федерации студенческого спорта объявили об отложении права города на ее проведение.

На днях свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене Универсиады-2023. Вместо этого в столице Урала пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. На этой неделе был утвержден оргкомитет турнира, в состав которого вошли 30 человек.