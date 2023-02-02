Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет с 32 до 33 рублей. Об этом сообщается в проекте постановления.

"Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории муниципального образования "город Екатеринбург" в размере 33,00 рубля за поездку и за место багажа", - говорится в документе РЭК.

При утверждении тарифа, увеличения стоимости проезда в общественном транспорте города можно будет ждать уже с 16 февраля.

Напомним, об увеличении стоимости проезда в конце прошлого года уже заявил глава города Алексей Орлов. По словам градоначальника, экономически обоснованная цена проезда в Екатеринбурге составляет 50 руб., но такую стоимость горожане не потянут.