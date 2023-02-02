02 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба президента России

Путин сегодня в Волгограде отметит 80-летие победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в праздновании 80-летия победы в Сталинградской битвы. Для этого он с однодневным визитом прибудет в Волгоград.

Здесь в полдень состоится военный парад на площади Павших Борцов, в нем примут участие около 1,3 тыс. человек. Колонну военной техники возглавит танк Т-34.

Позже в волгоградской филармонии состоится праздничный концерт, перед началом которого перед гостями выступит Путин.

После этого президент проведет рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Затем Путин переместится в музей-панораму "Сталинградская битва", где проведет встречу с представителями общественных патриотических и молодежных организаций

Наконец, вечером в городе состоится праздничный салют.

Сталинградская битва, изменившая историю и переломившая ход Второй мировой войны, продлилась с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года и закончилась полной победой советских войск. 2 февраля - день окончания Сталинградской битвы - является Днем воинской славы России.

Теги: владимир путин, сталинградская битва, волгоград



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