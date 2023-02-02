В Нижневартовске дома, расположенные по соседству с пострадавшей от взрыва пятиэтажкой, признали пригодными для жизни

В Нижневартовске дома №6, 4а и 8а, расположенные по соседству с домом 6а по ул. Мира, где 4 декабря прошлого года произошел взрыв бытового газа, признали пригодными для проживания. Это следует из результатов обследования домов, подготовленного учеными Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации администрации города, экспертиза проводилась по поручению главы города Дмитрия Кощенко. Состояние домов оценили как "работоспособное – ограниченно работоспособное".

"Специалисты управляющей компании продолжат мониторинг информации от маячков, установленных ранее, которые позволяют фиксировать малейшие изменения конструкций дома. Представленные заключения будут рассматриваться 9 февраля на заседании Межведомственной комиссии. По результатам встречи будут сделаны окончательные выводы в отношении рассматриваемых домов. Информация доведена до жителей", - говорится в сообщении.

Жители домов выражают беспокойство и намерены добиваться расселения. Владельцы квартир утверждают, что раньше никаких трещин не было. По их словам, они пошли, когда начались морозы.

Напомним, взрыв в доме на улице Мира, 6а произошел 4 декабря прошлого года. В результате обрушилась часть здания, погибли девять человек. Было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.

В конце 2022 года пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске был официально признан подлежащим сносу.