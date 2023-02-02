На железнодорожной станции в Челябинске из цистерны разлилось топливо

На станции Челябинск-Главный произошла утечка опасного груза. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 февраля. на станции обнаружили течь дизельного топлива из цистерны. По предварительным данным, это произошло из-за неисправности нижнего сливного прибора.

В настоящий момент течь и ее последствия устраняют. Вред окружающей среде не причинен.