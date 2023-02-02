В Петербурге состоится выставка рисунков Виктора Бута

Недавно обменянный на гражданку США предприниматель Виктор Бут, отсидевший в американской тюрьме 14 лет, представит свои рисунки в Санкт-Петербурге.

"Работ будет много, поэтому организаторы решили разбить их на две экспозиции. Сейчас идёт отбор рисунков для первой выставки. Мы планируем также выставку в Санкт-Петербурге. Это будет открытое событие для всех желающих. Запланировано оно на первую неделю апреля. В доме Брюллова. Сам Виктор будет представлять свои работы", - рассказала РИА Новости супруга Виктора, Алла Бут, уточнив, что сначала планируется провести выставку рисунков в начале марта в выставочном комплексе "Мосфильма".

Напомним, 8 декабря 2022 г. состоялся обмен заключенными между США и Россией. С прибытием Бута в РФ, в Америку отправилась бывшая баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер. Баскетболистка была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. В ноябре 2022 г. ее этапировали в ИК в Мордовии. Виктор Бут был обвинен в контрабандной торговле оружием и 14 лет провел в американской тюрьме.