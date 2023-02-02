В МЧС не подтвердили пожар в воинской части в Нижнем Тагиле

В свердловском ГУ МЧС рассказали, что за здание загорелось накануне вечером в Нижнем Тагиле. В ведомстве не подтвердили информацию, появившуюся в социальных сетях.

Ранее паблик "Инцидент Нижний Тагил" сообщил, что в городе якобы горит воинская часть. Однако в спецслужбе это опровергли.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, 1 февраля в 22 часа 25 минут поступил сигнал о пожаре на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. На площади в 100 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое строение.

В тушении были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23 часа 40 минут.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причину пожара теперь предстоит установить специалистам.