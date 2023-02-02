02 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

После развала СССР Вашингтон не стремился к видеть в Москве союзника

Раскрытые в США архивы переговоров с Россией после распада СССР свидетельствуют о том, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника.

"Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками", - сказал в 1992 г. тогдашний президент России Борис Ельцин, говоря о проекте совместного заявления по итогам саммита с президентом США Джорджем Бушем-старшим, пишет РИА Новости.

Занимавший тогда пост госсекретаря США Джеймс Бейкер ответил, что в документе указывается слово "дружба".

"Нет, нет. Нам надо сказать, что мы движемся от стадии противоборства к союзничеству. Это уже новое качество", - парировал Ельцин.

Однако американцы стояли на своем.

"Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены", - сказал тогда Буш.

Во время переговоров первый президент Россией предлагал установить между двумя странами "отношения глубокого взаимного доверия и союзничества". Согласно данным архива, после развала СССР Вашингтон сосредоточился на том, чтобы контролировать ядерное оружие на территории бывших советских республик и подталкивать радикальные экономические реформы.

Ранее бывший американский экономист Колумбийского университета, экс-экономический советник при последнем генеральном секретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине Джефри Сакс сообщил, что, когда он пытался убедить американское правительство помочь России после распада СССР, ему ответили "нет", поскольку США хотели остаться единственной сверхдержавой на планете.

Теги: США, СССР, Россия, Джордж Буш-старший, Борис Ельцин



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