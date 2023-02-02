02 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Samsung

Названа дата старта продаж Samsung S23 в России

Продажи новых смартфонов Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra, которые Samsung представила 1 февраля в Сан-Франциско, могут начаться в России через несколько дней после старта продаж устройств в мире - 17 февраля.

Предзаказ на гаджеты у некоторых ретейлеров начинаются со 2 февраля. Стоимость устройства составит от 75 тыс. руб., заявили ретейлеры и маркетплейсы.

По данным МТС, смартфоны Galaxy S23 с памятью 128 Гб будут стоить 74 тыс. 990 руб., с памятью 256 Гб - 79 тыс. 990 руб. Версия S23 Plus с памятью 256 Гб обойдется в 87 тыс. 990 руб., с памятью 512 Гб - 97 тыс. 990 руб.

Флагманская версия S23 Ultra с объемом памяти 256 Гб будет стоить 109 тыс. 990 руб., 512 Гб - 119 тыс. 990 руб., 1 Тб - 139 тыс. 990 руб.

Компания Samsung 1 февраля представила Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra. Все устройства оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2. S23, S23 Plus, обладают четырьмя камерами - основная поддерживает разрешение 50 Мп, S23 Ultra представлена с пятью камерами, разрешение основной - до 200 Мп.

Стоимость S23 стартует от $799, S23 Plus - от $999, S23 Ultra - от $1 199, сообщает ТАСС.

Напомним, официальное возобновление продаж техники южнокорейской корпорации Samsung в России задерживается на неопределенный срок. Решение об этом пока не принято.

Теги: Samsung, смартфон



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