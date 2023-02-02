Минобороны РФ закупило более тысячи планшетов с ОС "Аврора"

Министерство обороны России закупило более тысячи планшетов с российской операционной системой "Аврора".

Они требуются для обеспечения работы высокопоставленных должностных лиц ведомства. "Военное ведомство закупило более тысячи планшетов с российской операционной системой "Аврора" для самых высокопоставленных сотрудников Минобороны", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Другой собеседник в области IT-технологий подтвердил закупку для высокопоставленных военных устройств на ОС "Аврора".

Напомним, "Ростелеком" разрабатывает ОС "Аврора", предназначенную для использования в корпоративном и государственном секторе "для работы с чувствительными данными". В декабре 2022 года правительство включило проект "Ростелекома" по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС "Аврора" в "дорожную карту" "Новое общесистемное ПО". Стоимость проекта, который предполагает, в том числе выпуск 70 млн устройств, оператор оценивал в 480 млрд руб. до 2030 года.