В интернете оказались данные клиентов Best2pay

В открытом доступе оказались данные из база платежного сервиса Best2pay.

Речь идет о 1 млн строк. Информация содержит ФИО, номера телефонов и частичные платежные данные клиентов. В компании подтвердили утечку данных.

Как говорят в Best2pay, речь идет о тестовой среде, а сведения датируются периодом 2019–2021 годов. Тем не менее, по словам экспертов, их можно использовать для эффективного мошенничества с использованием методов социальной инженерии, сообщают "Известия".

Ранее в открытом доступе оказались данные пользователей образовательного сервиса "1С: Урок".