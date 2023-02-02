В Сочи разрушается автотрасса за 575 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края предъявит обвинение в хищении 144,8 млн руб. при ремонте автомобильной трассы в Сочи.

Потенциальный круг подозреваемых сократился до пяти человек - сотрудников фирмы-подрядчика. Как считает следствие, подрядчик завысил объемы выполненных работ, а Министерство транспорта региона, "будучи введенным в заблуждение", их согласовало и оплатило.

Государственный контракт на ремонт участка горной дороги из Сочи до села Харциз Первый был заключен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Его стоимость - 575,6 млн руб. Из-за недоделок еще не введенная в эксплуатацию дорога уже разрушается, сообщают "Известия".