02 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Туроператоров лишили отсрочки на возврат денег туристам

В Минэкономразвития России отказались продлевать на 2023 год действие постановления кабмина РФ № 1073, которое позволяло туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за эпидемии коронавируса туры.

По мнению представителей ведомства, норма действовала 2,5 лет, 90% долгов операторы уже отдали. При этом эксперты говорят, что решение может сказаться на туристах двояко. С одной стороны, недобросовестные туроператоры больше не смогут злоупотреблять отсрочками по выплатам. С другой — некоторые компании могут не выдержать груза обязательств и обанкротиться, тогда туристы так и не получат компенсацию.

При этом оценки объема оставшихся долгов разнятся: в правительстве говорят о сумме в 1,5 млрд руб., представители турбизнеса — о 4–6 млрд руб. сообщают "Известия".

Теги: Туроператоры, туризм, туристы, туры



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