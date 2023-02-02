В Госдуму внесен законопроект об отказе от содержания иностранных военных пенсионеров

Российский кабмин внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона о денонсации соглашения о пенсионном обеспечении военных и их семей и госстрахования военнослужащих из стран СНГ.

Из материалов к документу следует, что речь идет о подписанных в Ташкенте соглашениях от 15 мая 1992 года, которые ратифицировали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Законопроектом также предлагается денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск стран—участников СНГ.

В соглашениях значится, что в случае переселения пенсионера на постоянное место жительство в другое государство, ему назначается пенсия по нормам страны, в которой он проживает, а выплата пенсии, назначенной в государстве, в котором были приобретены пенсионные права, прекращается.

По словам авторов инициативы, увеличение количества назначений и выплат пенсий лицам, проходившим военную на территории иностранных государств, "направлена на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций, размывание российских культурных и духовных ценностей, а также подпитывание экстремистских течений в РФ".

При этом размер пенсии у российских военных пенсионеров, переехавших в государства СНГ, оказывается значительно ниже. В документе отмечается, что в настоящее время Россия фактически осуществляет пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 года порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию, где самый высокий на пространстве СНГ уровень пенсионного обеспечения.