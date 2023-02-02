Стало известно о "тотальной" зависимости производства сметаны от импорта

Производителям продуктов в России удалось справиться с возникшими весной 2022 года из-за санкций со стороны Запада проблемами с упаковкой и оборудованием.

При этом сегодня серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов, сообщил основатель сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергей Бачин. "Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня", — заявил он.

Прежде всего, речь идет о биозаквасках — вызывающих брожение микробиологических составах, которые необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия. По словам Бачина, 90% российского рынка — это импортные закваски, так как в стране отсутствуют биофабрики для их производства.

"Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются", — заявил эксперт.

Производство молочных заквасок в России "провалилось" в конце 80-х — начале 90-х годов, говорит Бачин. Во времена СССР при каждом молочном и сыродельном заводе была биологическая лаборатория, которая обеспечивала производство необходимыми компонентами.

Для обеспечения российской молочной промышленности отечественными заквасками "Агриволга" планирует построить в Угличе специальную биофабрику, которая должна заработать через два года. Инвестиции в первый этап проекта Бачин оценивает примерно в 3,5 млрд руб., сообщает РБК.

Напомним, в прошлом году французская компания Danone (бренды "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Bio Баланс, "Растишка" и другие) объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России.