02 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Sputnik / Антон Вергун

Совбез: необходима разъяснительная работа пропагандистов по спецоперации для молодежи

В условиях специальной военной операции высока потребность агитаторов, пропагандистов и политработников.

Как сообщил помощник секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева Наиль Мухитов, у российской молодежи нет понимания причин начала СВО, поскольку с ними не проводят необходимую разъяснительную работу.

"Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию", — заявил он.

Мухитов считает, что молодым людям трудно принять информацию о происходящих событиях. При этом большинство из них получают "короткую, лишенную анализа информацию", в том числе из зарубежных каналов или компьютерных игр. "Президент на встрече со студентами напомнил, что цель СВО — "прежде всего защита людей и самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях", — отметил помощник секретаря, сообщает "Российская газета".

Ранее в Госдуме призвали убрать из школьной программы книги, не выдержавшие "испытания временем".

Теги: Совбез, молодежь, пропаганда, спецоперация



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