02 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Минобороны РФ

В России работают над программой психологической помощи участникам спецоперации

При Министерстве обороны России образована рабочая группа по разработке программы психологической реабилитации старшего командного состава Вооруженных сил, участвующего в специальной военной операции.

Первое предварительное заседание состоялось 30 января. На нем обсуждались проработки программы профилактики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у старшего офицерского состава.

Эксперты изучают опыт психологических реабилитационных программ участников боевых действий других стран, в том числе во время операций США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и других военных конфликтах.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который в качестве добровольца три месяца находился в зоне проведения СВО в качестве хирурга, сообщил, что взаимодействует с такой группой. "Пока обсуждаем форматы [работы]. Ясно, что это [психологическая помощь] востребовано сильно", - отметил он, сообщают "Ведомости".

Теги: спецоперация, Минобороны



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