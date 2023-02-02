Казахстан обсуждает с Москвой экспортный газопровод в КНР

Казахстан и Россия обсуждают строительство нескольких трубопроводов для газификации северо-востока Казахстана и экспорта в Китай.

В том числе рассматриваются варианты прокладки газопровода из Омска или Барнаула до Алашанькоу. Казахстанская сторона видит главную проблему в стоимости газа из России, так как тарифы в Казахстане существенно ниже внутрироссийских.

По словам экспертов, Астане может потребоваться субсидирование тарифов либо свопы с российским "Газпромом" по поставкам газа в Китай, сообщает "Коммерсант".

Ранее кабмин России одобрил проект межправительственного соглашения с КНР о поставках газа по дальневосточному маршруту. Проект соглашения был представлен Минэнерго и согласован с МИД, а также другими федеральными органами исполнительной власти. Помимо этого, его предварительно проработали в Пекине.