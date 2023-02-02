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Общество Свердловская область
Фото: rabotnikitv.com

Полицейского, подозреваемого в смерти тагильского программиста, отправили в СИЗО

Сотрудника полиции Нижнего Тагила Максима Онучина, подозреваемого в смерти задержанного программиста Сергея Шамрина, отправили в СИЗО. Меру пресечения избрал Дзержинский районный суд города.

27-летнему лейтенанту дали два месяца ареста на время проведения расследования. Речь идет о ст. 286 УК "Превышение должностных полномочий".

"Все это происшествие было неумышленно. Мы не хотели никому никакого вреда здоровью или тем более смерти. Тем более оказывать какое-либо еще давление на кого-либо из людей, прессы и так далее... Дважды нас вызывали в Следственный комитет, по звонку телефона мы являлись мгновенно, никуда не скрывались, то есть бежать некуда. Прошу более мягкую меру пресечения", - заявил в зале суда Онучин, отметив, что не признает вину.

29 января у отделения полиции №17 скончался задержанный: у него был сломан шейный позвонок. Якобы силовики затащили его в отсек для задержанных служебного "УАЗика" "вверх ногами" и повредили шею, а когда вытащили из автомобиля, он уже не дышал. После гибели уральца начальство полицейских заявило, что он отсидел за грабеж, но жена погибшего утверждает, что это было больше 20 лет назад. С тех пор он занимался ремонтом квартир, а недавно увлекся программированием, конструировал сайты и даже в составе команды айтишников хотел создать маркетплейс.

Сегодня в зале суда вдова также рассказала, что после трагедии ее стали преследовать.

Теги: СИЗО, программист, задержание, полиция, Нижний Тагил



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