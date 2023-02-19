10 человек пострадали при массированном ударе ВСУ по центру Донецка

Украинские войска сегодня днем нанесли массированный удар по центру Донецка. Всего за две минуты по городу было выпущено порядка 40 снарядов, сообщили Накануне.RU в штабе территориальной обороны ДНР.

Зафиксированы попадания в многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали 10 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, украинские войска осознанно направляют шквал огня туда, где "гарантировано есть только безоружные люди и никаких военных и техники".

"Это демонстрация полного отсутствия чего-либо человеческого. Эти звери расчетливо в середине дня в воскресенье наносят полным пакетом "Градов" удар по центру города, по людным местам, по рынку. Совершенно осознанно они направляют шквал огня туда, где гарантировано есть только безоружные люди и никаких военных и техники", - сказал Мирошник.