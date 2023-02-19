20 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Khalil Ashawi

Число погибших в результате недавних землетрясений в Турции возросло до 40 689

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил, что число погибших в результате недавних землетрясений в Турции возросло до 40 689. 

"Число жертв растет. Сейчас погибшими числятся 40 689 человек. Поисково-спасательные операции не прекращаются. Все еще есть надежда на спасение людей из-под завалов", - приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что разбор завалов продолжается в провинциях Кахраманмараш и Хатай, наиболее пострадавших в результате бедствия. В остальных восьми провинциях, переживших землетрясение и разрушения, спасательные операции в основном завершены.

Сезер сообщил, что в регионах продолжаются работы по созданию инфраструктуры для расселения потерпевших. Построены палаточные и контейнерные городки, а также предоставлены здания для расселения около миллиона человек из зоны бедствия. Власти проинспектировали порядка 830 тыс. строений на предмет наличия повреждений из-за землетрясения и возможности дальнейшего использования этих зданий. 

 

Теги: Турция, землетрясение, погибшие



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