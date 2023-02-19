Белый дом отрицает свою причастность к взрывам на "Северных потоках"

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты ни прямо, ни косвенно не причастны к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

"Соединенные Штаты никаким образом не причастны к этому", - сказал Кирби в ответ на соответствующий вопрос ведущей и добавил, что в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, "нет ни крупицы правды".

Напомним, ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

Он также возмутился заявлениями властей Норвегии о непричастности к диверсии. По мнению Херша, норвежское судно как минимум отслеживало передвижения подлодок в районе, а также служило базой для тренировок водолазов.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток". По его словам, подобные заявления о причастности США к взрывам газопровода являются "чистой дезинформацией".

Россия представила проект резолюции Совбеза ООН о расследовании диверсий на "Северных потоках", в которой предлагается создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием.