20 Февраля 2023
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Фото: кадр видеозаписи

Следствие подтвердило причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту

Украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту, эта версия подтверждена в ходе следствия. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", - сказал он.

Бастрыкин напомнил, что уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению этого преступления, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей. "В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению", - заключил Бастрыкин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

В сообщении ведомства говорилось, что фура с взрывчаткой, предположительно, приехала в Россию с Украины сложным маршрутом, побывав в Грузии, Армении и Болгарии. Болгария и Грузия заявили, что проверили информацию, и на их территории не было машин, фигурирующих в расследовании.

Теги: Александр Бастрыкин, крымский мост, теракт



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